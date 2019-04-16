Агрессора отправили в колонию: сибиряку вставили титановую пластину в голову после драки у клуба «Альпен Грот»

СЕГОДНЯ 04:49 2019-04-16T04:49:40+03:00

Несмотря на наличие доказательств, обвиняемый свою вину в суде так и не признал

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Молодому новосибирцу не удалось избежать наказания за причинение вреда здоровью в драке возле клуба «Альпен Грот»: его нашли через соцсети.

— Выяснилось, что ночью 30 декабря 2017 года 23-летний Михаил Васюченко возле клуба «Альпен Грот», в конфликте нанес потерпевшему один удар в голову, в результате чего мужчина потерял сознание. Позже пострадавшему была сделана сложная операция, а в зону удара установлена титановая пластина, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Во время расследования подозреваемого удалось установить через социальные сети. Однако он в суде свою вину не признавал, несмотря на наличие видеозаписи, на которой было запечатлено преступление. Также портретная экспертиза установила, что телесные повреждения потерпевшему причинил именно Васюченко.

— Железнодорожный районный суд признал Михаила Васюченко виновным по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к лишению свободы на 3,5 года в исправительной колонии общего режима, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU