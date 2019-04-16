Легко отделался: экс-менеджер сети гипермаркетов «Лента» заплатит 4-миллионный штраф за мошенничество

СЕГОДНЯ 04:16 2019-04-16T04:16:54+03:00

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Кировский суд Новосибирска приговорил регионального менеджера сети гипермаркетов «Лента» к условному сроку и миллионному штрафу за мошенничество и коммерческий подкуп.

— Как стало известно, 32-летний Сергей Кожевников в 2016 и 2017 годах, работая менеджером в коммерческой организации ООО «Лента», незаконно получал от руководителей коммерческих предприятий деньги за помощь в заключении договоров на поставку в сеть гипермаркетов продукции, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. — Таким образом, пользуясь своим служебным положением, менеджер получил более 6 миллионов рублей.

Кировский районный суд Новосибирска признал Кожевникова виновным в совершении 13-эпизодах преступлений по статьям — коммерческий подкуп и мошенничество.

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы, с условным сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях на 3 года. Также мужчина должен заплатить штраф в 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU