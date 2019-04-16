2019-04-16T03:34:13+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 16 апреля потеплеет до плюс 7 градусов

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 16 апреля
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе снова потеплеет, осадков не ожидается.Сегодня в городе снова потеплеет, осадков не ожидается.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет снова тепло, воздух прогреется до плюс 7 градусов, будет ясный день, осадков не ожидается.

— Во вторник, 16 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 5-7 градусов, к ночи похолодает до минус 3-5 градусов, в пригороде до минус 10 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, днем по северо-западу местами небольшие дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 4-9 градусов, ночная около минус 2-7 градусов, при прояснениях до минус 13 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду с температурой днем до плюс 6 градусов и до минус 2 градусов ночью. В последующие дни погода будет меняться каждый день от потепления до плюс 9 градусов до похолодания с температурой до минус 3 градусов и снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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