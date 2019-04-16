2019-04-16T02:59:53+03:00
Происшествия

«Ниссан», «Хонда» и «шестерка» - за сутки в Новосибирске зафиксировано пять автоугонов

МВД обращается за помощью к жителям города: если вы увидите такие автомобили – сообщите в полицию
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция просит помощи в розыске похищенных автомобилей.Полиция просит помощи в розыске похищенных автомобилей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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15 апреля новосибирская полиция приняла пять заявлений о похищенных автомобилях. Некоторые из них могли попасть в руки преступников и раньше, но владельцы заметил пропажу в этот день.

Ранним утром пропала иномарка, припаркованная на Дуси Ковальчук, 91. Неизвестные угнали черную KIA Sportage 2012 года выпуска. Владелец заявляет, что автомобиль исчез около 5.20. Госномер: В414РЕ.

В 9.15 потерю машины заметил владелец красного Nissan Bluebird Sylphy. Впрочем, возможно, машину угнали намного раньше. Возможный период – с 11 по 15 апреля. Автомобиль был припаркован на Зорге, 8. Госномер: В683ХС.

В 11 утра замечена пропажа серой Mazda Demio 2004 года выпуска. Известно, что по адресу Виктора Уса, 2 машина находилась с 19.00 14 апреля. Впрочем, вскоре этот автомобиль был найден.

Вечером в полицию обратился владелец черной Honda Accord 2006 года выпуска. Машина находилась на Гребенщикова, 5/1. Преступники завладели иномаркой в период с 22.00 14 апреля до 20.30 15 апреля. Госномер: С318ЕО. В отличие от других автомобилей, номер принадлежит 72 региону.

Не побрезговали угонщики и советским автопромом: вечером 15 апреля угнали ВАЗ 2106 1977 года выпуска. Особые приметы машины: корпус – коричневого цвета, передние крылья и капот – бордовые. Госномер: А897ОУ.

В случае обнаружения или имеющейся информации о месте нахождения автомобиля, полиция просит обращаться по телефону 102 или WhatsApp: 7-999-304-99-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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