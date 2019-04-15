2019-04-15T22:47:00+03:00
Происшествия

«История рушится на наших глазах!!!» - новосибирцы скорбят о полыхающем в огне соборе Парижской Богоматери

Реликвию Франции и всего мира охватил пожар. О судьбе Notre-Dame de Paris переживают люди в разных частях света
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Горит Собор Парижской Богоматери.Горит Собор Парижской Богоматери.Фото: REUTERS
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Собор Парижской Богоматери охватил пожар. Это произошло вечером 15 апреля.

«История рушится на наших глазах!!! Миллионы просто наблюдают за падением эпохи!» - написала на своей странице в Facebook Анна Терешкова, глава Департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска.

Анна Васильевна выложила фотографию, на которой изображен охваченный пламенем шпиль Notre-Dame de Paris. Интернет-пользователи оставляют комментарии:

«Не может быть! Так нельзя!»

«Эпохи приходят. Эпохи уходят».

«Это больше, чем собор, это больше, чем история, это больше, чем символ, это будто душа горит».

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В результате пожара обрушился один из шпилей здания. Район ЧП оцепили спецслужбы. К месту трагедии прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мысли о всех католиках и французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит часть нас», - написал он до этого в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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