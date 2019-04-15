Бусинка из сумки: дворник услышал мяуканье и залез в мусорный контейнер

СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-15T17:40:29+03:00

Так у выкинутой на помойку кошки появился шанс на жизнь

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Эта черная кошка спаслась совершенно случайно. В Новосибирске кто-то решил избавиться от слабого животного, положил его в сумку и выкинул в мусорный контейнер. Скорее всего, животное погибло в мусоровозе или на свалке, но кошка смогла сама себя спасти, подав голос, когда к контейнеру подошел рабочий. Сейчас животное у волонтеров, кошку назвали Бусинкой.

— Бусинка вообще чудом осталась жива. Вчера ее нашли дворники в черной сумке в мусорном контейнере. Все случилось буквально в тот момент, когда водитель мусоровоза уже собирался закинуть сумку в машину, где мусор сразу попадает под пресс. Бусинка замяукала, и это спасло ей жизнь, — рассказывают в приюте «Кошкино лукошко».

Но история эта не так радужна. Кошка хоть и спасена, но ей требуется медицинская помощь. У нее перебиты задние лапки, они отмерли, нужна ампутация. Также у Бусинки целый букет других болячек. Волонтеры объявили экстренный сбор на лечение животного.

ИСТОЧНИК KP.RU