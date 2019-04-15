«У нее там деньги в шкафу»: сантехник их Управляющей компании убил клиентку

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-15T14:38:30+03:00

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В Новосибирске начинается суд над 35-летним работником Управляющей компании. Сантехник обвиняется в убийстве клиентке, сопряженном с разбоем.

— Установлено, что 2 декабря 2018 года сантехник в ходе разговора с коллегой получил информацию о том, что из квартиры, где проживала 87-летняя женщина, необходимо вынести неработающий фильтр для воды, за что можно получить денежное вознаграждение, — сообщает СКР по Новосибирской области.

Коллега также обмолвился: «У нее там деньги в шкафу», намекая на состоятельность клиентки. И по сути этой фразой навел преступника на жертву.

— В этот же день 35-летний сантехник, употребив наркотические средства, пришел к 87-летней женщине домой, решил тайно похитить денежные средства, однако пенсионерка догадалась о его намерениях и попыталась выгнать сантехника из квартиры, на что последний задушил женщину проводом от радиоприемника и с места происшествия скрылся, забрав у потерпевшей 20 тысяч, — рассказывают в следствии.

Полицейские оперативно задержали убийцу, а следователи на днях передали дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU