Региональное правительство увеличило финансирование здравоохранения на 7 млрд

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-15T14:19:08+03:00

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На заседании правительства Новосибирской области прошедшего под руководством губернатора Андрея Травникова были одобрены поправки в региональный бюджет. На развитие здравоохранения добавлено более 7,4 миллиарда рублей.

— Перед министерством здравоохранения стоит глобальная задача выполнения всех мероприятий госпрограммы в рамках национальных проектов. На повестке стоит вопрос полного освоения средств бюджета, — подчеркнул Андрей Травников.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов отметил, что общий объем затрат

в этом году составит 53,2 миллиарда рублей.

— Затрагиваются, в частности, региональные проекты «Старшее поколение», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития детского здравоохранения» и другие проекты, — уточнил министр.

Если говорить конкретнее: в рамках проектов в Новосибирской области организуют четыре центра амбулаторной онкологической помощи, три региональных медицинских организации, переоснастят два региональных сосудистых центра и три первичных отделения. Также в регионе с этого года будет запущена работа санитарной авиации, закупят новый санитарный транспорт для районных больниц. Среди других важных направлений развития: строительство ФАПов, возведение перинатального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU