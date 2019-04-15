Старый Карапуз уходит под воду: деревню под Новосибирском накрыл паводок

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-15T11:27:05+03:00

Сейчас дома в деревне, где проживают около 200 человек, уходит под воду

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Деревню под Новосибирском затопило: под водой оказались сразу несколько улиц.

— В селе Старый Карапузе случился потоп. А здесь живут пожилые люди, которым нужна помощь. Топит улицу Молодежную, да и на Береговой — такой же потоп, — сообщает барабинское издание «Восемь плюс один».

Местные жители отмечают, что такое бедствие уже было в 2014 году. Тогда каким-то образом спускали воду из речки, где-то что-то раскапывали далеко за деревней. Сейчас люди, вроде бы, какие-то подписи собирают, чтобы обратиться за помощью.

Напомним, не так давно весенние паводки смыли переправу через реку Омку, что течет между деревнями Еланка и Покровка, разделив жителей на два берега.

В деревне проживают около 200 жителей. Фото: 8plus1.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU