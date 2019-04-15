2019-04-15T09:31:38+03:00
Общество

Новосибирцы могут подключить дополнительные пакеты каналов Спутникового ТВ МТС, оплатив их бонусами

МТС запустил акцию «Вернем 3990!»
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МТС запустил акцию «Вернем 3990!» - новые пользователи Спутникового телевидения МТС получат пакет каналов за бонусы. Воспользоваться предложением можно до конца сентября 2019 года.

При покупке полного комплекта оборудования за 3990 рублей новый абонент Спутникового ТВ МТС получает 3990 бонусов, которые он сможет в течение года использовать для получения скидки 50% на любой контент. Например, с помощью бонусов можно оплачивать половину ежемесячной платы за пользование Спутниковым ТВ или подключать дополнительные пакеты телеканалов со скидкой 50%.

После установки оборудования новый абонент получает бесплатный доступ к 199 телевизионным каналам в течение месяца в рамках пакета «Расширенный». Далее абонентская плата с учетом скидки 50% составит всего 125 рублей в месяц.

Приобрести комплект Спутникового ТВ можно в розничной сети МТС, у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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