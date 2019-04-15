«Убегает, наверное»: сибиряков повеселила молодая пара на уличной прогулке
Сибиряков рассмешила гулявшая по улице в Бердске молодая пара, где парень вел девушку на поводке.
— Новый вид выгула? — интересуется приславший фото в группу «Бердск Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» очевидец.
Пользователи соцсетей тут же стали шутить о странной манере в последнее время выгуливать девушек и детей. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Убегает, наверное, — предположил один.
— Молодой еще. Не знает, чем собственно женщину, к себе «привязать». Шнурочек тоньше пальца, — отмечает второй.
— Одна ребенка в метро на поводке, другой бабу свою выгуливает, — удивляется третий.
— Молодежь уже не знает на чем хайп словить, — замечает четвертый.
ИСТОЧНИК KP.RU