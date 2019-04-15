«Убегает, наверное»: сибиряков повеселила молодая пара на уличной прогулке

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-15T09:09:35+03:00

В Бердске можно было встретить вот такую парочку на прогулке. Фото: vk.com/berdsk_online.

Видимо, это новая мода и просто гулять, взявшись за руку уже не в тренде

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Сибиряков рассмешила гулявшая по улице в Бердске молодая пара, где парень вел девушку на поводке.

— Новый вид выгула? — интересуется приславший фото в группу «Бердск Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» очевидец.

Пользователи соцсетей тут же стали шутить о странной манере в последнее время выгуливать девушек и детей. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Убегает, наверное, — предположил один.

— Молодой еще. Не знает, чем собственно женщину, к себе «привязать». Шнурочек тоньше пальца, — отмечает второй.

— Одна ребенка в метро на поводке, другой бабу свою выгуливает, — удивляется третий.

— Молодежь уже не знает на чем хайп словить, — замечает четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU