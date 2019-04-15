«Дикость какая-то!»: новосибирцы обсуждают женщину, которая вела ребенка на поводке

СЕГОДНЯ 08:26 2019-04-15T08:26:16+03:00

Женщина шла в метро в ребенком на поводке. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Женщина удивила новосибирцев тем, что вела на поводке ребенка в новосибирском метро

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Сибирячка выбрала довольно странный вид прогулки с ребенком — она вела его на поводке, чем ввела в ступор окружающих.

— В вестибюле станции метро «Студенческая» взрослая женщина вела на поводке несовершеннолетнего. Можно предположить, что это ее ребенок, — поделился очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что в некоторых странах, например в Китае и даже в США, это стало обычной практикой, чтобы ребенок банально не потерялся, однако в условиях российских реалий выглядит довольно странно.

— А как вы относитесь к этому и одобряете ли поступок родителей? — задается вопросом автор видео.

Вот и новосибирцы неоднозначно оценили увиденное, поделившись на тех, кто не понимает женщину и на тех, кто считает, что возможно, у нее были на это свои причины. Вот что пишут пользователи соцсетей в комментариях:

— Дикость какая-то, — отмечает один.

— Детский поводок, что в этом такого? — парирует второй.

— Судя по тому, что ребенок сразу же куда-то рванул... не удивительно, — замечает третий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703176" frameborder="0"></iframe> В метро с ребенком на поводке..

ИСТОЧНИК KP.RU