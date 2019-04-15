«Дикость какая-то!»: новосибирцы обсуждают женщину, которая вела ребенка на поводке
Сибирячка выбрала довольно странный вид прогулки с ребенком — она вела его на поводке, чем ввела в ступор окружающих.
— В вестибюле станции метро «Студенческая» взрослая женщина вела на поводке несовершеннолетнего. Можно предположить, что это ее ребенок, — поделился очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что в некоторых странах, например в Китае и даже в США, это стало обычной практикой, чтобы ребенок банально не потерялся, однако в условиях российских реалий выглядит довольно странно.
— А как вы относитесь к этому и одобряете ли поступок родителей? — задается вопросом автор видео.
Вот и новосибирцы неоднозначно оценили увиденное, поделившись на тех, кто не понимает женщину и на тех, кто считает, что возможно, у нее были на это свои причины. Вот что пишут пользователи соцсетей в комментариях:
— Дикость какая-то, — отмечает один.
— Детский поводок, что в этом такого? — парирует второй.
— Судя по тому, что ребенок сразу же куда-то рванул... не удивительно, — замечает третий.
В метро с ребенком на поводке..
ИСТОЧНИК KP.RU