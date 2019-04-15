Как тебе такое, Илон Маск: новосибирский студент посадил в похожую на кратер яму картонный марсоход

СЕГОДНЯ 07:38 2019-04-15T07:41:49+03:00

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Студент из Новосибирска собрал марсоход из картона, который очень органично смотрится в дорожных ямах города, напоминающих поверхность красной планеты.

— Фотосессию я приурочил ко Дню космонавтики. Прототип Марсохода изготовлен из картона. А фото — как память о развлечениях молодости, на память. Я много занимался черчением, рисованием и другими видами искусства, — рассказал «КП» — Новосибирск» Михаил Куторкин, отметив, что модель за счет материала получилась легко переносимой по пространству.

Он поделился, что 12 апреля устроил шуточную фотосессию на улице Троллейная, 130, где немало ям и провалов в асфальте после зимы и окружающая среда практически не отличается от поверхности красной планеты.

— Целью проекта не было оскорбить кого-либо, просто так совпало, уж очень похожие на кратор ямы, — добавил Михаил.

Новосибирец устроил фотосессию с марсоходом на улице Троллейной.

ИСТОЧНИК KP.RU