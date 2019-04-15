Не паниковать: в Новосибирске в понедельник завоют сирены

СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-15T06:44:32+03:00

Сирены включатся в промежуток с 15:35 до 15:55. Фото: "КП" Архив

Сегодня в городе и области пройдет очередная проверка систем оповещения

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В городе тревожно завоют сирены — новосибирцев просят не пугаться и соблюдать спокойствие.

— В понедельник, 15 апреля, на всей территории Новосибирской области пройдет комплексная тренировка по оповещению населения. С 15:35 до 15:55 кратковременно заработают электросирены и уличные громкоговорители, в эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения. Во время плановой проверки новосибирцев просят соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.

Одновременно с этим на экранах, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать сибиряков о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

— Плановые тренировки по оповещению населения проводятся в Новосибирской области один раз в квартал. Специалисты проверяют работоспособность всей аппаратуры, а также оценивают готовность ответственных к организации и проведению оповещения, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU