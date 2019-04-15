2019-04-15T05:23:45+03:00
Общество

«Пропала часть нашей жизни»: в Новосибирске ищут собаку по кличке Семен и Коротышка

Нашедшему обещают вознаграждение в 15 тысяч рублей или подарить маленького щенка
Надежда ЯРКОВА
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Семен потерялся еще 1 марта в Дзержинском районе. Фото: vk.com/naobgese.Семен потерялся еще 1 марта в Дзержинском районе. Фото: vk.com/naobgese.
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В Дзержинском районе Новосибирска 1 марта потерялась собака породы — Джек-рассел-терьер.

— Пропала часть нашей жизни!!! 10-месячный мальчик, в холке 20-23 сантиметров. Откликается на кличку Сема, Семен, Семик, Коротышка. Дома его ждет ребенок, который до сих пор плачет и винит себя в потери любимца! — такое трогательное сообщение появилось в группе «На ОбьГЭСе» (Новосибирск) в соцсетях в «ВКонтакте».

Если у ваших соседей, знакомых появилась похожая на фото собака, огромная просьба сообщить нам! А если вам его продали, готовы перекупить за любые деньги!!! Все будет анонимно!!! Вознаграждение нашедшему — 15000 рублей или подарим маленького щенка!

Кто располагает какой-либо информацией о местонахождении данной собаки, просьба сообщить по телефону 8-913-905-75-49.

За его возвращение обещают вознаграждение в 15 тысяч рублей. Фото: vk.com/naobgese.

За его возвращение обещают вознаграждение в 15 тысяч рублей. Фото: vk.com/naobgese.

ИСТОЧНИК KP.RU

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