2019-04-15T03:44:21+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 15 апреля ожидается похолодание и сильный ветер

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет прохладно, возможны осадки и ветер.Сегодня в городе будет прохладно, возможны осадки и ветер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня в городе будет прохладно, до плюс 5 градусов днем, порывистый ветер и осадки.

— В понедельник, 15 апреля в Новосибирске ожидается резкое похолодание. Сегодня будет переменная облачность, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без осадков. Температура составит плюс 3-5 градусов, к ночи опустится до 0 — минус 2 градусов, в пригороде до минус 5 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет восточный с порывами до 15 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по югу местами умеренные осадки. Местами отложение мокрого снега. Дневная температура будет в пределах плюс 1-6 градусов, ночная около минус 3-8 градусов, местами до минус 13 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег с температурой днем до плюс 2 градусов и до минус 5 градусов ночью. В последующие дни характер погоды сильно не изменится, будет прохладно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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