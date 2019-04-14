«Взлетаем»: девушка записала видео из машины перед гибелью в страшном ДТП
Авария седана Toyota Chaser и внедорожника Toyota Land Cruiser унесла жизнь девушки Дарьи. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54. Перед гибелью сибирячка отправила в Инстаграм сторис из машины, подписав видео «Взлетаем».
Читатели «КП»-Новосибирск» сообщают, что «Тойота Чайзер», в которой находилась Дарья и еще три человека, действительно, неслась с высокой скоростью.
— Куда «Чайзер» гнал? Я в 9 вечера его видел, летел, как сумасшедший: с музоном на всю округу и девчонками в окнах. Долетался. Жаль людей покалеченных, — написал в «КП»-Новосибирск» очевидец.
Девушка записала видео из машины перед гибелью в ДТП на Мочищенском шоссе.
Напомним, ранее сообщалось, что в крупной аварии пострадали четыре человека. Но у Дарьи оказались самые тяжелые травмы, ее не смогли спасти. По данным полиции, ДТП произошло в субботу вечером на Мочищенском шоссе.
— Водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» следовал со стороны улицы Жуковского в сторону Красного проспекта, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. — При повороте налево, в районе дома по адресу улица Аэропорт, 51, столкнулся с автомобилем «Тойота Чайзер», который двигался во встречном направлении. После удара «Тойота Чайзер» вынесло на тротуар.
Четыре человека попали в больницу после аварии, одну девушку не смогли спасти.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU