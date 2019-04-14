2019-04-14T14:45:02+03:00
Происшествия

«Взлетаем»: девушка записала видео из машины перед гибелью в страшном ДТП

По словам очевидцев, иномарка, в которой находилась сибирячка «гнала, как сумасшедшая» [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Дарья погибла в аварии.Дарья погибла в аварии.Фото: СОЦСЕТИ
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Авария седана Toyota Chaser и внедорожника Toyota Land Cruiser унесла жизнь девушки Дарьи. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54. Перед гибелью сибирячка отправила в Инстаграм сторис из машины, подписав видео «Взлетаем».

Читатели «КП»-Новосибирск» сообщают, что «Тойота Чайзер», в которой находилась Дарья и еще три человека, действительно, неслась с высокой скоростью.

Куда «Чайзер» гнал? Я в 9 вечера его видел, летел, как сумасшедший: с музоном на всю округу и девчонками в окнах. Долетался. Жаль людей покалеченных, — написал в «КП»-Новосибирск» очевидец.

Девушка записала видео из машины перед гибелью в ДТП на Мочищенском шоссе.

Напомним, ранее сообщалось, что в крупной аварии пострадали четыре человека. Но у Дарьи оказались самые тяжелые травмы, ее не смогли спасти. По данным полиции, ДТП произошло в субботу вечером на Мочищенском шоссе.

— Водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» следовал со стороны улицы Жуковского в сторону Красного проспекта, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. — При повороте налево, в районе дома по адресу улица Аэропорт, 51, столкнулся с автомобилем «Тойота Чайзер», который двигался во встречном направлении. После удара «Тойота Чайзер» вынесло на тротуар.

Четыре человека попали в больницу после аварии, одну девушку не смогли спасти. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Четыре человека попали в больницу после аварии, одну девушку не смогли спасти.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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