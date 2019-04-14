«Дочь не отходит от окна, плачет, ждет»: в Новосибирске пропал кот очень редкой дорогой породы

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-14T13:34:00+03:00

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В Новосибирске хозяева ищут кота редкой дорогой породы — британская золотая шиншилла.

Домашней любимец по кличке Леон пропал 13 апреля в районе улицы Ветлужская на ОбьГЭС.

— Мы переехали в новую квартиру, а ночью порыв ветра открыл окно на лоджии, и кот пропал, — рассказала Анна, хозяйка Леона. — Дочь вторые сутки от окна не отходит, плачет, ждет.. Я искала ночью его, тоже урыдалась вся. Пожалуйста, если нашли, верните за вознаграждение, мы с ребенком не спим, не едим...

Анна просит всех, кто увидит кота, похожего на ее Леона, звонить по телефону 8-913-480-78-57.

ИСТОЧНИК KP.RU