«Дочь не отходит от окна, плачет, ждет»: в Новосибирске пропал кот очень редкой дорогой породы
Кот породы британская золотая шиншилла выпрыгнул из окна, которое открыл порыв ветра
В Новосибирске пропал кот очень редкой дорогой породы.
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В Новосибирске хозяева ищут кота редкой дорогой породы — британская золотая шиншилла.
Домашней любимец по кличке Леон пропал 13 апреля в районе улицы Ветлужская на ОбьГЭС.
— Мы переехали в новую квартиру, а ночью порыв ветра открыл окно на лоджии, и кот пропал, — рассказала Анна, хозяйка Леона. — Дочь вторые сутки от окна не отходит, плачет, ждет.. Я искала ночью его, тоже урыдалась вся. Пожалуйста, если нашли, верните за вознаграждение, мы с ребенком не спим, не едим...
Анна просит всех, кто увидит кота, похожего на ее Леона, звонить по телефону 8-913-480-78-57.
ИСТОЧНИК KP.RU