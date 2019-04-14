«Они привыкли к такому?»: девушка станцевала в вагоне метро, а пассажиры даже не подняли головы
Блондинка в красных сапожках устроила танцы в новосибирском метро, а потом выложила видео на своей страничке в «Инстаграме». Ролик посмотрели уже около 1,5 тысяч раз. Девушка называет себя Берри Ред, пишет, что увлекается аниме и корейской поп-музыкой. На акцию в новосибирском метро ее вдохновила песня южнокорейской герл-группы Blackpink.
— Пожалуйста, не судите меня строго, — написала танцовщица, выкладывая ролик.
Девушка танцует в метро, но никто не обращает внимания.
Ее подписчики заметили, что пассажиры новосибирской подземки никак не реагируют на яркую девушку.
— Какие-то уж больно мало эмоциональные зрители, привыкли к такому уже? Ты танцуешь в яркой одежде в метро, а никто даже внимания не обращает, — удивляют комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU