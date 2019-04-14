«Они привыкли к такому?»: девушка станцевала в вагоне метро, а пассажиры даже не подняли головы

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-14T12:31:19+03:00

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Блондинка в красных сапожках устроила танцы в новосибирском метро, а потом выложила видео на своей страничке в «Инстаграме». Ролик посмотрели уже около 1,5 тысяч раз. Девушка называет себя Берри Ред, пишет, что увлекается аниме и корейской поп-музыкой. На акцию в новосибирском метро ее вдохновила песня южнокорейской герл-группы Blackpink.

— Пожалуйста, не судите меня строго, — написала танцовщица, выкладывая ролик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703100" frameborder="0"></iframe> Девушка танцует в метро, но никто не обращает внимания.

Ее подписчики заметили, что пассажиры новосибирской подземки никак не реагируют на яркую девушку.

— Какие-то уж больно мало эмоциональные зрители, привыкли к такому уже? Ты танцуешь в яркой одежде в метро, а никто даже внимания не обращает, — удивляют комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU