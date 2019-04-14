Когда надо срочно на работу: мужчина в леопардовом халате рассмешил пассажиров новосибирского метро

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-14T12:07:34+03:00

Парень пришел в метро в халате, с кружкой кофе и пультом от телевизора. Фото: Мода Новосибирского метро\https://vk.com/subwaynsk

В соцсетях обсуждают мужчину, спустившегося в подземку в одном халате с чашечкой кофе

Изменить размер текста: A A

Один из пассажиров новосибирской подземки решил удивить окружающих: проехать в метро в халате, домашних тапочках, при этом чинно попивая из чашечки кофе. Впрочем, достоверно не известно, что это был за напиток. Вполне возможно, что именно он и стал катализатором таких гардеробных преображений. Видео необычной поездки появилось в группе «Мода Новосибирского метро». Пользователи соцсетей шутят в комментариях, кто во что горазд:

— Ну нормальные люди в леопардовом халатике с кофейком не катаются, - не понимают парня одни.

Парень в халате и с кофе спустился в метро .

— В метро же теперь вроде с кофе не пускают. - припоминают правила пользования Новосибирским метрополитеном другие.

— Странно. Но все же он крут, - пишут комментаторы.

— А где самовар с плюшками?

— Когда вызвали в выходной на работу...

ИСТОЧНИК KP.RU