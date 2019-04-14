Когда надо срочно на работу: мужчина в леопардовом халате рассмешил пассажиров новосибирского метро
Один из пассажиров новосибирской подземки решил удивить окружающих: проехать в метро в халате, домашних тапочках, при этом чинно попивая из чашечки кофе. Впрочем, достоверно не известно, что это был за напиток. Вполне возможно, что именно он и стал катализатором таких гардеробных преображений. Видео необычной поездки появилось в группе «Мода Новосибирского метро». Пользователи соцсетей шутят в комментариях, кто во что горазд:
— Ну нормальные люди в леопардовом халатике с кофейком не катаются, - не понимают парня одни.
Парень в халате и с кофе спустился в метро .
— В метро же теперь вроде с кофе не пускают. - припоминают правила пользования Новосибирским метрополитеном другие.
— Странно. Но все же он крут, - пишут комментаторы.
— А где самовар с плюшками?
— Когда вызвали в выходной на работу...
ИСТОЧНИК KP.RU