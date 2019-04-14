Внимание поиск: в Новосибирске пропал пенсионер с бородой

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-14T11:56:57+03:00

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Полицейские и волонтёры ведут поиск 67-летнего мужчины, который пропал в Новосибирске. Александр Николаевич Кречетов, пропал 5 апреля. Как сообщают волонтеры поискового отряда «Маяк»», с тех пор он не выходит на связь с близкими, о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие, носит бороду. Во что Александр Кречетов был одет в день исчезновения, неизвестно. Информацию о возможном местонахождения пропавшего просят сообщать в полицию по единому номеру 112 или волонтерам «Маяка» – 8-951-393-0911.

ИСТОЧНИК KP.RU