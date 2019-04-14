Пострадало четверо: на Мочищенском шоссе столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Тойота Чайзер»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-14T11:07:33+03:00

В результате ДТП были травмированы четыре человека, находившиеся в автомобиле «Тойота Чайзер». Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Накануне около 22:00 на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух иномарок.

Водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», следовал со стороны улицы Жуковского в сторону Красного проспекта. При повороте налево, в районе дома по адресу улица Аэропорт, 51, столкнулся с автомобилем «Тойота Чайзер», который двигался во встречном направлении. После удара «Тойота Чайзер» вынесло на тротуар.

В результате ДТП были травмированы четыре человека, находившиеся в автомобиле «Тойота Чайзер». Водитель 1997 года рождения, две пассажирки 1997 и 1999 годов рождения и пассажир 1999 года рождения. Больше всех пострадала девушка 1997 года рождения, получившая ушиб головного мозга и комбинированную травму. У других пострадавших - травмы головы и переломы различных частей тела.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU