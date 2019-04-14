Вновь победа: Роман Власов завоевал золото на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-14T10:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золото на чемпионате Европы, который проходил в Румынии. В финальной схватке новосибирец, выступающий в весовой категории до 77 кг, сломил сопротивление Роланда Шварца из Германии. После победы, двукратный олимпийский чемпион отметил, что эта награда стала очередным этапом подготовки к Олимпиаде-2020.

Сейчас Роман Власов нацелился на третью золотую олимпийскую медаль. Всего в копилке сибиряка уже четыре высшие европейские награды. Ранее он побеждал на европейских первенствах 2012, 2013 и 2018 годов. После этой победы борец греко-римского стиля готовиться к Чемпионату мира, который состоится в сентябре в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU