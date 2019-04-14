2019-04-14T09:05:42+03:00
Общество

Скручивай удочки: Спасатели запретили выходить и выезжать на лед в Новосибирской области

Сотрудники МЧС призывают любителей рыбалки вспомнить о благоразумии
Денис ТАБАКОВ
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В ближайшее время ледоход начнется на реках Тара, Тартас и Бакса. Фото: Сергей НаговицынВ ближайшее время ледоход начнется на реках Тара, Тартас и Бакса. Фото: Сергей Наговицын
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Водоемы Новосибирской области продолжают освобождаются ото льда. Сейчас толщина льда минимальна. Структура ледового покрытия нарушена, повсеместно образовались промоины и трещины. Госинспекторы по маломерным судам категорически предостерегают всех от выходов и выездов на лед.

В настоящее время на Новосибирском водохранилище наблюдается проседание льда, появились разломы. На других водоемах обстановка тоже крайне опасная. Процесс вскрытия рек Карасук, Иня, Бердь и Омь фактически завершился. В ближайшее время ледоход начнется на реках Тара, Тартас и Бакса.

Сотрудники МЧС призывают любителей рыбалки вспомнить о благоразумии и отказаться от выхода на лёд, который сейчас начал активно разрушаться. О выезде на лёд водоёмов на автотранспорте также не может быть и речи! Вероятность провалов под лед очень высока.

Спасатели просят родителей и педагогов особое внимание уделить детям и оградить их от выходов к водоемам. В случаи чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 101 - телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Набор номера осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов. 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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