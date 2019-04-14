Внимание объезд: в Новосибирске закрыли движение по улице Бориса Богаткова
По 21 апреля Новосибирским водителям придётся совершать объезд на оживлённой магистрали
Для участников дорожного движения предусмотрен объезд по улицам Восход, Никитина и Гурьевской.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска обращают внимание автолюбителей на перекрытие дороги. С 13 по 21 апреля в Новосибирске закрывается движение транспорта по улице Бориса Богаткова в районе дома № 25. Для участников дорожного движения предусмотрен объезд по улицам Восход, Никитина и Гурьевской. Перекрытие дороги связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать элементарные правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU