Дела семейные: В Татарском районе отец ударил ножом сына

СЕГОДНЯ 06:12 2019-04-14T06:12:01+03:00

В ходе совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном произошла ссора.

Во время домашнего застолья отец нанёс три удара 19-летнему сыну

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Вечером, 13 апреля, в Татарске бригада скорой помощи доставила в центральную городскую больницу 19-летнего местного жителя с ножевыми ранениями грудной клетки. Молодой человек не стал рассказывать медицинским работникам, откуда у него травмы. О данном факте сотрудники скорой помощи сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался отец потерпевшего – 63-летний житель города Татарска, раннее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном произошла ссора, в результате которой «глава семейства» нанес потерпевшему три удара ножом.

Мужчина признался в нападении на сына и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU