2019-04-14T06:12:01+03:00
Общество

Дела семейные: В Татарском районе отец ударил ножом сына

Во время домашнего застолья отец нанёс три удара 19-летнему сыну
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
В ходе совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном произошла ссора.В ходе совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном произошла ссора.
Изменить размер текста:

Вечером, 13 апреля, в Татарске бригада скорой помощи доставила в центральную городскую больницу 19-летнего местного жителя с ножевыми ранениями грудной клетки. Молодой человек не стал рассказывать медицинским работникам, откуда у него травмы. О данном факте сотрудники скорой помощи сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался отец потерпевшего – 63-летний житель города Татарска, раннее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном произошла ссора, в результате которой «глава семейства» нанес потерпевшему три удара ножом.

Мужчина признался в нападении на сына и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на день в Новосибирске: 14 апреля после обеда дождь и похолодание к вечеру
«Товарищ страшный сержант»: пьяный новосибирский правозащитник устроил стрельбу в Москве и нагрубил полицейскому
В Венгеровском районе Новосибирской области обрушился мост
«Вытаскивали детей через разбитое окно»: соседи спасли из огня семерых школьников
«Очень любит тряпку»: в Новосибирском зоопарке шимпанзе Люсю научили мыть полы
Полицейские дали ориентировку на педофила-серийника, жертвами которого стали дети в Ленинском районе
«А бомжи разбежались»: возле площади Трубникова загорелся одноэтажный дом
Андрею Макаревичу в Новосибирске подарили одежду
Новосибирцы попали в Книгу рекордов России, раздевшись в горах до купальников
«Ужасно читает — рехнуться можно»: Владимир Познер с трудом прочитал Тотальный диктант, путая слова
Владимир Познер пошутил про «казахов-назарбахов» и обвинил автора Тотального диктанта в неправильном чтении
Тотальный диктант 2019: мэр Новосибирска проверит грамотность вместе с Владимиром Познером
Квартирный вор попался у новосибирского метро
120 тысяч за косулю: в Новосибирской области браконьеры устроили охоту из окна своей машины
Красота какая: в Новосибирской области появились первые подснежники
18 есть уже: в Новосибирск пришла аномально жаркая весна
«БКС Брокер» знает, как выгодно купить валюту перед праздниками
Новосибирская область одна из первых получила деньги на переселение жителей из аварийных домов
К котятам не подпускает: редкие кошки породы Жоффруа впервые стали родителями в новосибирском зоопарке
Все ради отпуска: сибирячка оплатила долг в 700 тысяч рублей, чтобы улететь за границу
Под Новосибирском неизвестные угнали черную «Митсубиси»
Скоро лето: в Новосибирске расцвели первые цветы
Трое экстремалов из Новосибирска собрались доехать до Шерегеша на винтажном «Урале»
Успели откопать: рабочий оказался погребен обвалившимся на него грунтом
Пешком на третий этаж: встреча инвалидов с чиновниками в Бердске прошла в здании без лифта
Крутость просто зашкаливает: сибиряки встретили на дорогах Новосибирска раритетную машину-кабриолет
Пришел за машиной: новосибирец нашел тело мужчины на парковке в Заельцовском районе
Расписание уроков подстроят под поезда после трагедии на железной дороге под Новосибирском, где погибла девочка