2019-04-14T05:10:49+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 14 апреля после обеда дождь и похолодание к вечеру

Какая погода ждет новосибирцев в воскресенье, 14 апреля
Денис ТАБАКОВ
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Сегодня в Новосибирске переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура днём +10+12 градусов.Сегодня в Новосибирске переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура днём +10+12 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 12 градусов днем, возможен дождь.

—14 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Дневная температура + 10 градусов, в отдельных районах +15 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер западного направления со скоростью 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду.

Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на 14 апреля пасмурную погоду, небольшой дождь, температура днём +10+12 градусов. В понедельник 15 апреля, в регионе похолодает. Ночью до – 2, днём +3 +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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