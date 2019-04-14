Погода на день в Новосибирске: 14 апреля после обеда дождь и похолодание к вечеру
Какая погода ждет новосибирцев в воскресенье, 14 апреля
Сегодня в Новосибирске переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура днём +10+12 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 12 градусов днем, возможен дождь.
—14 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Дневная температура + 10 градусов, в отдельных районах +15 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер западного направления со скоростью 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду.
Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на 14 апреля пасмурную погоду, небольшой дождь, температура днём +10+12 градусов. В понедельник 15 апреля, в регионе похолодает. Ночью до – 2, днём +3 +7 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU