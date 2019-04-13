«Товарищ страшный сержант»: пьяный новосибирский правозащитник устроил стрельбу в Москве и нагрубил полицейскому
Известный новосибирский правозащитник Павел Пятницкий, которого часто можно увидеть на федеральных ток-шоу, задержан со скандалом в центре Москвы. По данным полиции, в ночь на субботу, 13 апреля, Пятницкий достал из машины травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Мужчину доставили в отдел полиции, откуда он начал делать стримы. На видео видно, что Пятницкий еле выговаривает слова, ведет себя высокомерно с полицейскими, а одного из сотрудников называет: «Товарищ страшный сержант».
— Спасибо, что вы еще и оскорбляете сотрудника полиции, — спокойно реагирует мужчина в форме.
Правозащитник Павел Пятницкий открыл стрельбу в центре Москвы .
В Общественной наблюдательной комиссии, где у Пятницкого членство, уже отреагировали на его выходку.
— Я посмотрел видео, которое снимал сам Пятницкий в отделении. Уверен, для многих членов ОНК его поведение на этих кадрах будет шоком. Как он себя вел и как свысока разговаривал с полицейскими, — сказал «КП» Вадим Горшенин, председатель Общественной наблюдательной комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU