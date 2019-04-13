2019-04-13T20:19:26+03:00
Происшествия

«Товарищ страшный сержант»: пьяный новосибирский правозащитник устроил стрельбу в Москве и нагрубил полицейскому

Против Павла Пятницкого возбуждено уголовно дело по статье «Хулиганство» [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Правозащитник стал записывать видео из полицейского участка.Правозащитник стал записывать видео из полицейского участка.
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Известный новосибирский правозащитник Павел Пятницкий, которого часто можно увидеть на федеральных ток-шоу, задержан со скандалом в центре Москвы. По данным полиции, в ночь на субботу, 13 апреля, Пятницкий достал из машины травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Мужчину доставили в отдел полиции, откуда он начал делать стримы. На видео видно, что Пятницкий еле выговаривает слова, ведет себя высокомерно с полицейскими, а одного из сотрудников называет: «Товарищ страшный сержант».

— Спасибо, что вы еще и оскорбляете сотрудника полиции, — спокойно реагирует мужчина в форме.

Правозащитник Павел Пятницкий открыл стрельбу в центре Москвы .

В Общественной наблюдательной комиссии, где у Пятницкого членство, уже отреагировали на его выходку.

— Я посмотрел видео, которое снимал сам Пятницкий в отделении. Уверен, для многих членов ОНК его поведение на этих кадрах будет шоком. Как он себя вел и как свысока разговаривал с полицейскими, — сказал «КП» Вадим Горшенин, председатель Общественной наблюдательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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