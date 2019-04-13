2019-04-13T19:57:59+03:00
Происшествия

В Венгеровском районе Новосибирской области обрушился мост

К счастью, никто из людей не пострадал
Виктория МИНАЕВА
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Мост обрушился в деревне Козловка.Мост обрушился в деревне Козловка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ЧП произошло сегодня в деревне Козловка, что в Венгеровском районе Новосибирской области.

- Мост рухнул из-за сильного давления воды и засоренной трубы. К счастью никто не пострадал, - сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54. - Дорога через него вела в село Венгерово. Мост являлся, как бы, регулятором уровня воды.

Когда власти приступят к ремонту моста, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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