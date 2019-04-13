2019-04-13T19:21:22+03:00
Происшествия

«Вытаскивали детей через разбитое окно»: соседи спасли из огня семерых школьников

Пожар в Искитимском районе мог закончится трагедией, но на помощь пришли взрослые из соседнего дома
Виктория МИНАЕВА
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Помощь пожарных понадобилась многодетной семье в Евсино.Помощь пожарных понадобилась многодетной семье в Евсино.Фото: Екатерина Иванова
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На станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области на пожаре спасли семерых ребятишек. Отличились соседи. Именно они не растерялись, когда увидели огонь и дым в частной двухэтажке на улице Свердлова.

— В доме жила многодетная семья, у которой восемь детей. Старший — 16-летний — в момент пожара был в магазине, взрослых тоже не было дома, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Самому младшему ребенку, который оказался в огненной ловушке, было шесть лет. Самостоятельно дети не могли выбраться на улицу через дверь, так как коридор был объят пламенем.

— Дети не могли открыть пластиковые окна, — добавляют спасатели. — На помощь тогда пришли соседи, которые разбили окно снаружи и вытащили через него всех детей.

В итоге никто из ребятишек не пострадал, а вот дом и припаркованный рядом автомобиль сгорели.

— Причиной пожара может быть нарушение правил монтажа электрооборудования, — выдвигают версию спасатели. В администрации Искитимского района уже пообещали семье помочь с жильем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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