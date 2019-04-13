«Вытаскивали детей через разбитое окно»: соседи спасли из огня семерых школьников
На станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области на пожаре спасли семерых ребятишек. Отличились соседи. Именно они не растерялись, когда увидели огонь и дым в частной двухэтажке на улице Свердлова.
— В доме жила многодетная семья, у которой восемь детей. Старший — 16-летний — в момент пожара был в магазине, взрослых тоже не было дома, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Самому младшему ребенку, который оказался в огненной ловушке, было шесть лет. Самостоятельно дети не могли выбраться на улицу через дверь, так как коридор был объят пламенем.
— Дети не могли открыть пластиковые окна, — добавляют спасатели. — На помощь тогда пришли соседи, которые разбили окно снаружи и вытащили через него всех детей.
В итоге никто из ребятишек не пострадал, а вот дом и припаркованный рядом автомобиль сгорели.
— Причиной пожара может быть нарушение правил монтажа электрооборудования, — выдвигают версию спасатели. В администрации Искитимского района уже пообещали семье помочь с жильем.
ИСТОЧНИК KP.RU