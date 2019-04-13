Полицейские дали ориентировку на педофила-серийника, жертвами которого стали дети в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-13T17:52:45+03:00

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Полицейские объявили в розыск подозреваемого в педофилии. Предполагаемый преступник попал в камеры видеонаблюдения. Его фото было опубликовано на ориентировке, которая есть в редакции «КП»-Новосибирск».

В документе указано, что полиция разыскивает мужчину 35-40 лет, который в марте совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц. Преступление было совершенно у дома на улице Забалуева, 21/2.

В ГУ МВД по Новосибирской области «Комсомолке» подтвердили подлинность ориентировки. Скорее всего, на этом человеке целая серия преступлений против детей. Если вы узнали человека на фото, позвоните в полицию по номеру 020.

ИСТОЧНИК KP.RU