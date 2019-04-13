«А бомжи разбежались»: возле площади Трубникова загорелся одноэтажный дом

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-13T17:06:35+03:00

Местные жители считают, что в пожаре виноваты бездомные, которые периодически ночевали на участке, где никто не жил

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Вечером 13 апреля недалеко от центра Новосибирска — на площади Трубникова — произошел пожар. Горел одноэтажный частный дом на улице Обдорская. Пожарные переживали, что огонь может перекинуться на соседние двухэтажные бараки. Да и сами жители улицы пытались помочь спасателям. Например, один из мужчин поранил руки, когда разбивал в горящем доме окно, чтобы сотрудники МЧС смогли попасть внутрь.

Работа сотрудников МЧС на месте ЧП.Фото: Екатерина Иванова

— Говорят, что дом, который загорелся, давно продали, никто из хозяев в нем не жил, — рассказала КП-Новосибирск очевидец ЧП Владислава Комова. — А вот бездомные облюбовали это место. Когда пожар начался, бомжи разбежались. Наверное, это они что-то подожгли.

Огонь мог перекинуться на соседние дома.Фото: Екатерина Иванова

Сотрудники МЧС в итоге справились с огнем, пожар потушили, а виновных уже будет искать полиция.

Пожар потушили, а поджигателей пока не нашли.Фото: Екатерина Иванова

ИСТОЧНИК KP.RU