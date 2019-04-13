Андрею Макаревичу в Новосибирске подарили одежду

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-13T15:18:18+03:00

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Андрей Макаревич прочел в Новосибирске текст Тотального диктанта. В Университете архитектуры и дизайна управился меньше, чем за час. А в благодарность получил модную одежду.

- Мы уверены, что те, кто диктует текст, волей-неволей становятся частью огромной команды тех, кто неравнодушен к русскому языку и рад что-то сделать для его развития. А у команды обязательно должна быть форма, - объявила Дарья Гаркуша из команды «Тотального диктанта» и протянула Макаревичу толстовку.

Музыкант, который пришел на акцию в черном, с улыбкой принял презент. Толстовка – с фирменными надписями. На груди – «Тотальный диктант», на спине – «Макаревич».

На Макаревича, Познера и Быкова в Новосибирске – аншлаг: организатор «Тотального диктанта» объясняет, как выбирали чтецов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU