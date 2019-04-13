Новосибирцы попали в Книгу рекордов России, раздевшись в горах до купальников

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-13T14:38:32+03:00

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Новосибирцы приняли участие в массовом спуске с горы в Шерегеше в рамках фестиваля GrelkaFest. Организаторы заезда подсчитали, что в этот раз в акции участвовало более 1700 человек в купальниках. Это абсолютный рекорд, который был зафиксирован Станиславом Коненко, главным редактором Книги рекордов России.

— По регистрационным данным люди приехали на фестиваль не только из России — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Междуреченска, Кемерово, Барнаула, Владивостока, Сургута, республики Мордовии, а и из Америки, Аргентины, Израиля и Украины, — сообщают организаторы.

Фото: Кирилл Лазарев

Кстати, не все новосибирцы добрались до Шерегеша. Например, трое парней отправились на фестиваль на стареньком мотоцикле «Урал». Но винтажная машина заглохла в 50 километрах от Шерегеша.

— У нас сломалась ось, это так просто не чинится. Нужно искать деталь, мы сейчас ищем, — рассказал «КП»-Новосибирск» Артем Карпенко.

Фото: Кирилл Лазарев

А вот 25-летней Алине Федотовой из Новосибирска удалось добраться до гор без приключений. В итоге девушка победила в конкурсе «Мисс Шерегеш»: ей вручили корону и 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU