Квартирный вор попался у новосибирского метро

СЕГОДНЯ 06:18 2019-04-13T06:18:55+03:00

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Новосибирские полицейские сорвали сделку воришки и покупателей возле новосибирского метро. Жулик, который 12 марта обокрал квартиру на улице Комсомольской в Бердске, пытался продать ворованное.

— Он похитил сотовый телефон, серебряное ювелирное изделие и бижутерию на общую сумму 12 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратилась в полицию, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские вора вычислили, а затем поймали с вещдоками. Преступник пытался их продать на станции метро «Площадь Карла Маркса» в Новосибирске.

— При сбыте похищенного он был задержан. Подозреваемый — ранее судимый за убийство и кражу 29-летний житель Бердска, сейчас он снова помещен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — добавляют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU