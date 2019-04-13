2019-04-13T06:07:30+03:00
Происшествия

120 тысяч за косулю: в Новосибирской области браконьеры устроили охоту из окна своей машины

Теперь их ждет суд, охотникам грозит полумиллионный штраф или два года колонии
Виктория МИНАЕВА
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Тушу косулю нашли в машине сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Новосибирской областиТушу косулю нашли в машине сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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В Кранозерском районном суде Новосибирской области начинается процесс над местными браконьерами. Двое мужчин были пойманы с поличным сотрудниками ГИБДД 11 февраля. При осмотре машины у них нашли убитое животное.

— Подозреваемые — двое жителей поселка Краснозерское в возрасте 49 и 57 лет. Они ехали на автомобиле «Chevrolet Niva», вблизи села Полойка увидели недалеко от трассы косулю, выстрелил в нее из имеющегося при себе охотничьего карабина, а затем погрузил тушу животного в автомобиль, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Когда парочка возвращалась с охоты, их автомобиль остановили для проверки документов. В том числе сотрудники ГИБДД заглянули в багажник, а там — туша животного. Браконьеры уже признали свою вину и даже выплатили причиненный ущерб государству — 120 тысяч рублей. Но охотников все равно ждет суд по уголовной статье «Незаконная охота», по ней грозит штраф до 500 тысяч рублей, или даже два года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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