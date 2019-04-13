Красота какая: в Новосибирской области появились первые подснежники

СЕГОДНЯ 05:44 2019-04-13T05:44:56+03:00

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Плюсовая темпера пробудила в Новосибирской области первые цветы. Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями крокусов, мать-и-мачехи и подснежников. Последний сфотографировал у себя возле дома житель города Бердска.

— Они у меня в палисаднике цветут, — рассказал «КП»-Новосибирск» Иван Квасницкий. — Я их лет десять назад посадил. Случайно купил на базаре в Бердске. Теперь растут и размножаются, сами сеются. Цветут примерно в одно и тоже время. Вчера встретил в Фейсбуке свой пост годичной давности о том, что они цветут.

Добавим, что в эту субботу, 13 апреля, воздух в Новосибирске прогреется до +18 градусов.

Эти крокусы наш фотограф снял на левом берегу Новосибирска.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU