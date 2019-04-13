18 есть уже: в Новосибирск пришла аномально жаркая весна
В Новосибирске — аномальная жара в апреле. Снег почти весь растаял, на улице — зеленая трава. Сегодня, 13 апреля, синоптики обещают почти летнюю температуру, такую, что в куртках на улице уже будет жарко. Яндекс.Погода сообщает, что воздух прогреется до +18 градусов. В Западно-Сибирском Гидрометцентре еще более оптимистичный прогноз:
— Воздух прогреется до +20, переменная облачность, без осадков, днем по северу местами небольшие дожди, — сообщает Западно-Сибирское УГМС.
В воскресенье ожидается +15 тепла, а вот на начало следующей недели выпадет похолодание, а дневная температура составит всего +6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU