18 есть уже: в Новосибирск пришла аномально жаркая весна

СЕГОДНЯ 05:40 2019-04-13T05:40:37+03:00

13 апреля воздух прогреется до +18, а местами даже до 20 градусов

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В Новосибирске — аномальная жара в апреле. Снег почти весь растаял, на улице — зеленая трава. Сегодня, 13 апреля, синоптики обещают почти летнюю температуру, такую, что в куртках на улице уже будет жарко. Яндекс.Погода сообщает, что воздух прогреется до +18 градусов. В Западно-Сибирском Гидрометцентре еще более оптимистичный прогноз:

— Воздух прогреется до +20, переменная облачность, без осадков, днем по северу местами небольшие дожди, — сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В воскресенье ожидается +15 тепла, а вот на начало следующей недели выпадет похолодание, а дневная температура составит всего +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU