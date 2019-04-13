2019-04-13T05:40:37+03:00
Общество

18 есть уже: в Новосибирск пришла аномально жаркая весна

13 апреля воздух прогреется до +18, а местами даже до 20 градусов
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Из-за теплой погоды на клумбах Новосибирска появилась зеленая трава.Из-за теплой погоды на клумбах Новосибирска появилась зеленая трава.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске — аномальная жара в апреле. Снег почти весь растаял, на улице — зеленая трава. Сегодня, 13 апреля, синоптики обещают почти летнюю температуру, такую, что в куртках на улице уже будет жарко. Яндекс.Погода сообщает, что воздух прогреется до +18 градусов. В Западно-Сибирском Гидрометцентре еще более оптимистичный прогноз:

— Воздух прогреется до +20, переменная облачность, без осадков, днем по северу местами небольшие дожди, — сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В воскресенье ожидается +15 тепла, а вот на начало следующей недели выпадет похолодание, а дневная температура составит всего +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красота какая: в Новосибирской области появились первые подснежники
«БКС Брокер» знает, как выгодно купить валюту перед праздниками
Новосибирская область одна из первых получила деньги на переселение жителей из аварийных домов
К котятам не подпускает: редкие кошки породы Жоффруа впервые стали родителями в новосибирском зоопарке
Все ради отпуска: сибирячка оплатила долг в 700 тысяч рублей, чтобы улететь за границу
Под Новосибирском неизвестные угнали черную «Митсубиси»
Скоро лето: в Новосибирске расцвели первые цветы
Трое экстремалов из Новосибирска собрались доехать до Шерегеша на винтажном «Урале»
Успели откопать: рабочий оказался погребен обвалившимся на него грунтом
Пешком на третий этаж: встреча инвалидов с чиновниками в Бердске прошла в здании без лифта
Крутость просто зашкаливает: сибиряки встретили на дорогах Новосибирска раритетную машину-кабриолет
Пришел за машиной: новосибирец нашел тело мужчины на парковке в Заельцовском районе
Расписание уроков подстроят под поезда после трагедии на железной дороге под Новосибирском, где погибла девочка