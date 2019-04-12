2019-04-12T18:39:04+03:00
Экономика

«БКС Брокер» знает, как выгодно купить валюту перед праздниками

Около 20 процентов россиян отдает предпочтение отдыху за рубежом на майские праздники. Неудивительно, что перед длинными выходными банки и обменные пункты хорошо зарабатывают на обмене валюты
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Однако можно и не переплачивать банку и покупать валюту с выгодой, даже не выходя из дома. Для этого стоит узнать о преимуществах покупки-продажи евро или долларов через брокера – на биржевом рынке. Курс на бирже существенно выгоднее банковского.

Чтобы воспользоваться курсом биржи, сначала нужно заключить договор на брокерское обслуживание с компанией-брокером, пояснили в ООО «БКС Брокер». При этом не нужно посещать офис, все это можно сделать онлайн, установив мобильное приложение «Мой брокер». Далее для вас будет открыт брокерский счет и можно приступать к операциям на бирже.

- На счет нужно перевести средства и можно совершать операции с валютой на Московской бирже, - пояснил начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках ООО «БКС Брокер» Денис Казымаев. – Торги происходят в электронном виде.

Напомним, компания ООО «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая работает на рынке уже 23 года. Доля на Московской бирже - 22%. ФГ БКС оказывает помощь инвесторам в управлении денежными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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