«БКС Брокер» знает, как выгодно купить валюту перед праздниками
Однако можно и не переплачивать банку и покупать валюту с выгодой, даже не выходя из дома. Для этого стоит узнать о преимуществах покупки-продажи евро или долларов через брокера – на биржевом рынке. Курс на бирже существенно выгоднее банковского.
Чтобы воспользоваться курсом биржи, сначала нужно заключить договор на брокерское обслуживание с компанией-брокером, пояснили в ООО «БКС Брокер». При этом не нужно посещать офис, все это можно сделать онлайн, установив мобильное приложение «Мой брокер». Далее для вас будет открыт брокерский счет и можно приступать к операциям на бирже.
- На счет нужно перевести средства и можно совершать операции с валютой на Московской бирже, - пояснил начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках ООО «БКС Брокер» Денис Казымаев. – Торги происходят в электронном виде.
Напомним, компания ООО «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая работает на рынке уже 23 года. Доля на Московской бирже - 22%. ФГ БКС оказывает помощь инвесторам в управлении денежными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU