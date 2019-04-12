Новосибирская область получит полмиллиарда на переселение жителей из аварийных домов

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-12T15:42:42+03:00

Наш регион одним из первых в России подписал договор с Фондом содействия реформированию ЖКХ. На фото - Андрей Травников и Константин Цицин.

Наш регион один из первых в России начнет реализовывать программу по расселению ветхого жилья

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677 человек из Новосибирской области получат новые квартиры вместо старого, ветхого жилья в течение ближайших лет. На это потратят почти полмиллиарда рублей из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, часть денег поступит в область уже на следующей неделе.

- Наш регион одним из первых подписал договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на реализацию региональной программы переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, - сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области. - Согласно договору, Новосибирская область получит 491,68 миллионов рублей. В порядке софинансирования регион добавит 20,61 миллионов рублей.

Интересно, что заявка от Новосибирской области была одобрена в краткие сроки: 1 апреля Фонд ЖКХ начал принимать заявки от регионов, 9 апреля Новосибирск отправил необходимые бумаги, а уже через три дня глава региона Андрей Травников и председатель правления госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали договор.

Полученные Новосибирском деньги позволят расселить 261 аварийный дом в девяти муниципальных образованиях региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За восемь лет расселили 20 тысяч человек

В 2008-2016 годах Фонд ЖКХ выдел Новосибирской области 5,72 миллиарда рублей, а сам регион потратил на расселение 5,24 миллиарда. Эти деньги позволили переселить более 20 тысяч человек из аварийного жилья в новые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU