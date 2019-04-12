К котятам не подпускает: редкие кошки породы Жоффруа впервые стали родителями в новосибирском зоопарке
У южноамериканских кошек Жоффруа в Новосибирском зоопарке появилось первое потомство.
— Кошки Жоффруа появились у нас не так давно — в 2016 году из Франции была привезена самка, в 2018 году из Чехии привезли самца, а сейчас у молодой пары родились первые малыши, — рассказали в новосибирском зоопарке.
Самка по имени Вейта отлично справляется с материнскими обязанностями.
— Вейта окружила малышей заботой и любовью. Кошки Жоффруа по размеру как домашние кошки и раньше мы всегда спокойно заходили в их вольер для уборки. Сейчас же делаем это с большей осторожностью, поскольку материнский инстинкт сделал Вейту более эмоциональной. Она в любой момент готова броситься на защиту своих котят, — отметила заведующая отделом хищных животных Новосибирского зоопарка.
Кроме кошек Жоффруа потомством обзавелись и другие представители семейства кошачьих. Так пополнение случилось в семьях сервалов, каракалов и виверровых кошек.
В зоопарке отмечают, что пока у посетителей нет возможности увидеть всех этих котят, но скоро, как только установится теплая погода, кошек с котятами переведут в уличные вольеры.
Материнский инстинкт сделал самку Вейту более эмоциональной. Фото: zoonovosib.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU