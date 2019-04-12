Под Новосибирском неизвестные угнали черную «Митсубиси»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-12T11:55:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Оби – городе под Новосибирском – неизвестные угнали автомобиль. Владелец узнал о пропаже ранним утром.

«В период времени с 17.40 11 апреля до 06.00 12 апреля от дома 46 по улице Ломоносова в городе Обь совершен угон автомобиля «Митсубиси Лансер», - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Цвет машины – черный. Год выпуска – 2008. Государственный номер: В444ТН 154.

Полиция просит граждан сообщать, если увидят данный автомобиль.

- В случае обнаружения, или имеющейся информации о месте нахождения автомобиля, просим обращаться по телефонам: (383) 232-88-88 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU