Скоро лето: в Новосибирске расцвели первые цветы
Новосибирцы уже могут увидеть пробившиеся из-под земли первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Вот и читатель «КП» — Новосибирск Дмитрий прислал фото, сделанное сегодня утром.
— Эти цветочки я сегодня увидел на набережной возле Речного вокзала. До сегодняшнего дня я пока их нигде не встречал, — поделился новосибирец, добавив, что по словам его знакомых, это не самые первые цветы и они уже встречались в городе этой весной.
Он отметил, что в этом году и март, и апрель очень теплые и весна из-за этого очень ранняя.
— Так рано цветы я за всю свою жизнь еще не встречал и не видел, — добавил Дмитрий.
По данным новосибирских синоптиков, сегодня в городе будет до 15 градусов тепла, а в субботу, 13 апреля ожидается повышение до плюс 19 градусов.
Напомним, этой зимой из-за оттепели в январе на улице начала расти зеленая трава. Кустики, предположительно, одуванчиков, новосибирцы видели 22 января, на улице Первомайской.
ИСТОЧНИК KP.RU