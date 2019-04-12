Скоро лето: в Новосибирске расцвели первые цветы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-12T12:35:56+03:00

В этом году апрель выдался аномально теплым из-за чего в городе уже появились первые цветы

Изменить размер текста: A A

Новосибирцы уже могут увидеть пробившиеся из-под земли первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Вот и читатель «КП» — Новосибирск Дмитрий прислал фото, сделанное сегодня утром.

— Эти цветочки я сегодня увидел на набережной возле Речного вокзала. До сегодняшнего дня я пока их нигде не встречал, — поделился новосибирец, добавив, что по словам его знакомых, это не самые первые цветы и они уже встречались в городе этой весной.

Он отметил, что в этом году и март, и апрель очень теплые и весна из-за этого очень ранняя.

— Так рано цветы я за всю свою жизнь еще не встречал и не видел, — добавил Дмитрий.

По данным новосибирских синоптиков, сегодня в городе будет до 15 градусов тепла, а в субботу, 13 апреля ожидается повышение до плюс 19 градусов.

Напомним, этой зимой из-за оттепели в январе на улице начала расти зеленая трава. Кустики, предположительно, одуванчиков, новосибирцы видели 22 января, на улице Первомайской.

ИСТОЧНИК KP.RU