Трое экстремалов из Новосибирска собрались доехать до Шерегеша на винтажном «Урале»
Сегодня вечером трое новосибирцев поедут на старом мотоцикле «Урал» на фестиваль «Грелкафест», который проходит в Шерегеше. На нем же они в августе 2018 года доехали до Монголии.
— Поезда в Шерегеш — это в меру экстремальная попытка, потому что сейчас еще довольно холодно для подобных путешествий. Даже бывалые мотоциклисты говорят, что дело рискованное. Но мы планируем по максимуму утеплиться, — рассказал «КП» — Новосибирск один из участников поездки Артем.
Сибиряк поделился, что в планах у троицы доехать на «Урале» и до Европы.
— Есть страны, например, Германия, куда на подобном транспортном средстве заезжать нельзя. Но нам интереснее всего те, в которых наш мотоцикл будет выглядеть максимально контрастно.
По словам Артема, новосибирцы относятся к такому винтажному средству передвижения с юмором, когда встречают его на дорогах города.
— Он не ломается, но его постоянно надо чинить. Вроде и неприхотливый, но постоянно требует внимания. Даже если он рабочий, с ним все равно нужно постоянно что-то делать- поделился Артем.
Перед поездкой новосибирцы решили сделать себе флаг, обклеили весь мотоцикл наклейками, сшили специальную форму и даже нашли спонсоров, которые помогут парням с размещением в гостинице, горнолыжным снаряжением и одеждой, чтобы сибиряки выглядели колоритно. «Урал» отправится в путь, оклеенный наклейками и хэштэгами.
Парни планируют доехать на мотоцикле до Европы.Фото: Даба ДАБАЕВ
Фото: Даба ДАБАЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU