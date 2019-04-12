2019-04-12T11:09:41+03:00
Общество

Трое экстремалов из Новосибирска собрались доехать до Шерегеша на винтажном «Урале»

Несмотря на то, что на улице пока достаточно холодно для дальней поездки на мотоцикле, новосибирцы готовы рискнуть и настроены доехать до Шерегеша
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы поедут сегодня на "Урале" в Шерегеш на "Грелкафест".Новосибирцы поедут сегодня на "Урале" в Шерегеш на "Грелкафест".Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня вечером трое новосибирцев поедут на старом мотоцикле «Урал» на фестиваль «Грелкафест», который проходит в Шерегеше. На нем же они в августе 2018 года доехали до Монголии.

— Поезда в Шерегеш — это в меру экстремальная попытка, потому что сейчас еще довольно холодно для подобных путешествий. Даже бывалые мотоциклисты говорят, что дело рискованное. Но мы планируем по максимуму утеплиться, — рассказал «КП» — Новосибирск один из участников поездки Артем.

Сибиряк поделился, что в планах у троицы доехать на «Урале» и до Европы.

— Есть страны, например, Германия, куда на подобном транспортном средстве заезжать нельзя. Но нам интереснее всего те, в которых наш мотоцикл будет выглядеть максимально контрастно.

По словам Артема, новосибирцы относятся к такому винтажному средству передвижения с юмором, когда встречают его на дорогах города.

— Он не ломается, но его постоянно надо чинить. Вроде и неприхотливый, но постоянно требует внимания. Даже если он рабочий, с ним все равно нужно постоянно что-то делать- поделился Артем.

Перед поездкой новосибирцы решили сделать себе флаг, обклеили весь мотоцикл наклейками, сшили специальную форму и даже нашли спонсоров, которые помогут парням с размещением в гостинице, горнолыжным снаряжением и одеждой, чтобы сибиряки выглядели колоритно. «Урал» отправится в путь, оклеенный наклейками и хэштэгами.

Парни планируют доехать на мотоцикле до Европы. Фото: Даба ДАБАЕВ

Парни планируют доехать на мотоцикле до Европы.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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