Успели откопать: рабочий оказался погребен обвалившимся на него грунтом
Рабочий оказался погребен под слоем земли, однако, прибывшие на место спасатели успели его откопать.
— В 9:51 утра на телефон оперативного дежурного поступило сообщение, что на улице Станционная во время земляных работ произошел обвал грунта и частично засыпало рабочего, — рассказали в пресс-службе МАСС.
На место ЧП оперативно выехал экипаж спасателей. В 10:09 они уже были на месте. Выяснилось, что на рабочего, мужчину 1962 года рождения частично осыпался грунт в траншее, из-за чего ему придавило обе ноги и правую руку.
— К приезду спасателей, его уже частично удалось откапать из траншеи глубиной около 2 метров, его коллегам-рабочим. Спасатели продолжили спасательные работы и вскоре мужчину удалось освободить от засыпавшего его грунта, — добавили в ведомстве.
Спасатели отметили, что инцидент обошелся без серьезных увечий и травм.
По предварительной информации у мужчины возможен перелом ноги. Спасатели аккуратно вытащили рабочего из траншеи на поверхность и передали бригаде врачей скорой помощи.
Мужчину засыпало в траншее.
ИСТОЧНИК KP.RU