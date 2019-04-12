2019-04-12T10:14:44+03:00
Происшествия

Успели откопать: рабочий оказался погребен обвалившимся на него грунтом

ЧП случилось сегодня утром в Ленинском районе во время земляных работ
Надежда ЯРКОВА
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Рабочий оказался под слоем грунта во время работ. Стоп-кадр с видео МАСС,Рабочий оказался под слоем грунта во время работ. Стоп-кадр с видео МАСС,
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Рабочий оказался погребен под слоем земли, однако, прибывшие на место спасатели успели его откопать.

— В 9:51 утра на телефон оперативного дежурного поступило сообщение, что на улице Станционная во время земляных работ произошел обвал грунта и частично засыпало рабочего, — рассказали в пресс-службе МАСС.

На место ЧП оперативно выехал экипаж спасателей. В 10:09 они уже были на месте. Выяснилось, что на рабочего, мужчину 1962 года рождения частично осыпался грунт в траншее, из-за чего ему придавило обе ноги и правую руку.

— К приезду спасателей, его уже частично удалось откапать из траншеи глубиной около 2 метров, его коллегам-рабочим. Спасатели продолжили спасательные работы и вскоре мужчину удалось освободить от засыпавшего его грунта, — добавили в ведомстве.

Спасатели отметили, что инцидент обошелся без серьезных увечий и травм.

По предварительной информации у мужчины возможен перелом ноги. Спасатели аккуратно вытащили рабочего из траншеи на поверхность и передали бригаде врачей скорой помощи.

Мужчину засыпало в траншее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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