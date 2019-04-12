2019-04-12T09:31:36+03:00
Общество

Пешком на третий этаж: встреча инвалидов с чиновниками в Бердске прошла в здании без лифта

Руководителя общества инвалидов-колясочников Бердска пришлось заносить на третий этаж волонтерам
Надежда ЯРКОВА
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Мужчину пришлось поднимать на третий этаж на руках вместе с коляской.Мужчину пришлось поднимать на третий этаж на руках вместе с коляской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В среду, 10 апреля, в конференц-зале администрации Бердска на третьем этаже прошло заседание координационного Совета по делам инвалидов. Однако, взбираться на третий этаж участникам пришлось пешком по лестнице из-за отсутствия в здании лифта.

— На встрече присутствовали члены Координационного Совета по делам инвалидов при главе Бердска, представители общественных и образовательных организаций. На встрече обсуждались темы обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в школах, а также вопросы их социальной реабилитации и психологического сопровождения. Присутствовавшего на встрече руководителя общества инвалидов-колясочников Бердска Аркадия Ситникова пришлось поднимать на третий этаж практически на руках, для этого ему пришлось привлекать волонтеров, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на входе никто не придержал даже дверь. А в холле здания осенью ставили аппарели, но сейчас даже их не было.

— На предыдущей встрече в сентябре 2018 года поднимался вопрос, связанный с доступностью городской среды для инвалидов. Тогда заместитель главы города по социальной работе обещал, что в будущем встреча будет проходить в помещении, доступным для людей с ограничениями в передвижении, однако и в этот раз подходящие для маломобильных граждан условия не были учтены, — отметил подписчик.

Инвалида вместе с коляской поднимают на третий этаж в здании без лифта..

ИСТОЧНИК KP.RU

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