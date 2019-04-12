Крутость просто зашкаливает: сибиряки встретили на дорогах Новосибирска раритетную машину-кабриолет
В городе только-только потеплело и на улицах стали появляться машины с открытым верхом. Например, сибиряки могли встретить на дороге «Волгу»-кабриолет с «модными» номерами АА. Это действительно смотрится необычно и круто. Хотя, возможно, хозяин машины едет не по делам, а на репетицию парада к 9 мая.
— Да что вы вообще знаете о крутости, — спрашивает поделившийся видео необычной машины подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».
Сибиряки по достоинству оценили оригинальный вид машины. Вот что они пишут об этом по поводу появления кабриолета на дорогах города.
— А что были такие «Волги» ??? — удивляется один.
— Тут с закрытыми окнами то ездишь — пыль в салоне, — отмечает второй.
— Это парадные, 2 года их готовил, скорее всего едут в институт на тренировку парада или обратно, — предположил третий.
— Кто-то осуществил мою мечту, — замечает четвертый.
— Хочу такую! — добавляет восторженно пятый.
"Волга"- кабриолет проехала по Новосибирску..
ИСТОЧНИК KP.RU