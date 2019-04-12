2019-04-12T08:47:06+03:00
Общество

Крутость просто зашкаливает: сибиряки встретили на дорогах Новосибирска раритетную машину-кабриолет

Водитель такой «Волги» настолько крут, что его даже не пугает дорожная пыль, которая окутала город в последние дни
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
На дорогах уже стали появляться машины с открытым верхом. Стоп-кадр с видео instagram.com/instact54.На дорогах уже стали появляться машины с открытым верхом. Стоп-кадр с видео instagram.com/instact54.
Изменить размер текста:

В городе только-только потеплело и на улицах стали появляться машины с открытым верхом. Например, сибиряки могли встретить на дороге «Волгу»-кабриолет с «модными» номерами АА. Это действительно смотрится необычно и круто. Хотя, возможно, хозяин машины едет не по делам, а на репетицию парада к 9 мая.

— Да что вы вообще знаете о крутости, — спрашивает поделившийся видео необычной машины подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».

Сибиряки по достоинству оценили оригинальный вид машины. Вот что они пишут об этом по поводу появления кабриолета на дорогах города.

— А что были такие «Волги» ??? — удивляется один.

— Тут с закрытыми окнами то ездишь — пыль в салоне, — отмечает второй.

— Это парадные, 2 года их готовил, скорее всего едут в институт на тренировку парада или обратно, — предположил третий.

— Кто-то осуществил мою мечту, — замечает четвертый.

— Хочу такую! — добавляет восторженно пятый.

"Волга"- кабриолет проехала по Новосибирску..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Успели откопать: рабочий оказался погребен обвалившимся на него грунтом
Пешком на третий этаж: встреча инвалидов с чиновниками в Бердске прошла в здании без лифта
Пришел за машиной: новосибирец нашел тело мужчины на парковке в Заельцовском районе
Расписание уроков подстроят под поезда после трагедии на железной дороге под Новосибирском, где погибла девочка
Дорогая находка: юная сибирячка попала под уголовное дело за подобранный на улице iPhonе
Как назовем: белым медвежатам из зоопарка предлагают придумать имена
Более 100 новосибирцев зарегистрировались на новую площадку Тотального диктанта в СибГУТИ
«Пассажир вылетел в окно»: «Хонда» на полном ходу врезалась в дерево на Станционной, срубив его
Погода на день в Новосибирске: 12 апреля будет жарко
«Одно лицо»: сестру Мити Фомина приняли за его маму
«В сериалах показывают, как правильно нанести увечья» - ЧП в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы
Андрей Травников рассказал в Казани о проекте «Академгородок 2.0»
Двухметровая стена огня: новосибирские пожарные сумели остановить пожар в 150 метрах от дач
«Нарушители будут съедены»: новосибирцев умилил суровый хаски, выглядывающий из машины
До двух лет лишения свободы: против подростков, которые снимали жертв на мобильный, возбудили уголовное дело
Верхом на волосе: новосибирец сделал крохотного Чижика-Пыжика из золота и попал в Книгу рекордов России
В Новосибирске пройдет выставка, посвященная Монстрации
Покушать не получилось: девочка пришла в пиццерию с украденной банковской картой
«Многозадачность. Мужчинам не понять»: успевающая болтать и краситься за рулем девушка рассмешила новосибирцев
Плохая игра: новосибирец подстроил угон своей «Камри», чтобы получить миллионную страховку
Опасность на каждом шагу: в Академгородке дети два года ходят в школу по теплотрассе
Дом треснул: в центре города здание с барами и бутиками пошло пугающими трещинами
Ночное рандеву: «Яндекс.Такси» и полицейская машина не поделили перекресток в Ленинском районе
В Новосибирске пропала девушка с волосами до талии