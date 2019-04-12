Крутость просто зашкаливает: сибиряки встретили на дорогах Новосибирска раритетную машину-кабриолет

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-12T08:47:06+03:00

На дорогах уже стали появляться машины с открытым верхом. Стоп-кадр с видео instagram.com/instact54.

Водитель такой «Волги» настолько крут, что его даже не пугает дорожная пыль, которая окутала город в последние дни

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В городе только-только потеплело и на улицах стали появляться машины с открытым верхом. Например, сибиряки могли встретить на дороге «Волгу»-кабриолет с «модными» номерами АА. Это действительно смотрится необычно и круто. Хотя, возможно, хозяин машины едет не по делам, а на репетицию парада к 9 мая.

— Да что вы вообще знаете о крутости, — спрашивает поделившийся видео необычной машины подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».

Сибиряки по достоинству оценили оригинальный вид машины. Вот что они пишут об этом по поводу появления кабриолета на дорогах города.

— А что были такие «Волги» ??? — удивляется один.

— Тут с закрытыми окнами то ездишь — пыль в салоне, — отмечает второй.

— Это парадные, 2 года их готовил, скорее всего едут в институт на тренировку парада или обратно, — предположил третий.

— Кто-то осуществил мою мечту, — замечает четвертый.

— Хочу такую! — добавляет восторженно пятый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702719" frameborder="0"></iframe> "Волга"- кабриолет проехала по Новосибирску..

ИСТОЧНИК KP.RU