Пришел за машиной: новосибирец нашел тело мужчины на парковке в Заельцовском районе
В Заельцовском районе скончался неизвестный мужчина. Его нашел местный житель, который пришел на стоянку за машиной.
— Сегодня утром, 12 апреля в микрорайоне «Стрижи» на местной стоянке обнаружил тело мужчины без признаков жизни. Как обычно утром пришел на парковку, прикурил сигарету, оглядел машину и увидел, как за забором лежит тело мужчины. Перелез через забор, одно понял, что он мертвый. Вызвал скорую, а они полицию, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Причины смерти пока неизвестны, — добавил очевидец.
В следственном комитете также подтвердили информацию о сегодняшнем инциденте.
— Следственная группа сегодня утром выезжала на место происшествия, провела осмотр. Причина смерти мужчины не носит криминальный характер, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, — добавил представитель СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
ИСТОЧНИК KP.RU