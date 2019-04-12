Пришел за машиной: новосибирец нашел тело мужчины на парковке в Заельцовском районе

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-12T07:49:58+03:00

Тело мужчины нашли рядом со стоянкой в Заельцовском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В Заельцовском районе скончался неизвестный мужчина. Его нашел местный житель, который пришел на стоянку за машиной.

— Сегодня утром, 12 апреля в микрорайоне «Стрижи» на местной стоянке обнаружил тело мужчины без признаков жизни. Как обычно утром пришел на парковку, прикурил сигарету, оглядел машину и увидел, как за забором лежит тело мужчины. Перелез через забор, одно понял, что он мертвый. Вызвал скорую, а они полицию, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Причины смерти пока неизвестны, — добавил очевидец.

В следственном комитете также подтвердили информацию о сегодняшнем инциденте.

— Следственная группа сегодня утром выезжала на место происшествия, провела осмотр. Причина смерти мужчины не носит криминальный характер, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, — добавил представитель СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

ИСТОЧНИК KP.RU