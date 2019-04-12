Расписание уроков подстроят под поезда после трагедии на железной дороге под Новосибирском, где погибла девочка

СЕГОДНЯ 07:13 2019-04-12T07:13:46+03:00

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Ответсвенная за права детей в Новосибирской области Надежда Болтенко обещает решить вопрос с опасной дорогой до школы, которая ведет через железную дорогу.

— В четверг, 11 апреля Надежда Болтенко встретилась с жителями села Жеребцово, в котором 2 апреля произошла трагедия. На железнодорожном перегоне станции Жеребцово-Сокур грузовой состав сбил 14-летнюю школьницу. Инициативная группа села Жеребцово обратилась к Болтенко с просьбой защитить права детей и лично проверить маршрут детей в школу по железнодорожным путям как единственной дороге, рассказала помощник Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Елена Погодаева.

Во время совещания Надежды Болтенко с руководством Новосибирского района области, Плотниковского сельсовета, председателя Совета депутатов сельсовета, районного отдела образования и директора школы №39 было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут все заинтересованные стороны.

— В ближайшее время руководство Новосибирского района подготовит обоснование для Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о необходимости скорее выделить деньги на ремонт основной дороги, по которой дети ходят в школу. В это время рабочая группа с привлечением родительского комитета изучит вопрос о пересмотре расписания занятий в школе для синхронизации графика пригородных поездов и школьных уроков, — отметила помощник омбудсмена.

На общем родительском собрании Надежда Болтенко выслушала обращения родителей, отметив, что постарается ускорить решение всех вопросов и сделать все для того, чтобы дорога детей в школу была безопасной и подобной трагедии больше не случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU