Дорогая находка: юная сибирячка попала под уголовное дело за подобранный на улице iPhonе

СЕГОДНЯ 06:49 2019-04-12T06:50:23+03:00

Девушка решила оставить находку себе и теперь обвиняется по статье - кража. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Первомайском районе девушка потеряла «Айфон», который выпал у нее из кармана

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19-летняя жительница Новосибирска нашла на улице «Айфон» и решила оставить его себе — теперь на нее заведено уголовное дело за кражу.

— Инцидент случился еще1 декабря 2018 года в Первомайском районе. Девушка потеряла на улице iPhone стоимостью 40 тысяч рублей, который выпал у нее из кармана. Поскольку найти дорогой гаджет не удалось, она написала в полицию заявление о его утере, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Чуть позже оперативники уголовного розыска выяснили, что потерянным телефоном пользуется другой человек. Вскоре установили и личность подозреваемой, ей оказалась 19-летняя жительница Первомайского района. Во время обыска по месту ее проживания смартфон был изъят.

— Следователь возбудил уголовное дело по статье — кража. Было установлено, что, девушка, найдя чужой смартфон, взломала его защиту и, полностью обновив программное обеспечение, оставила себе, выбросив при этом им-карту владельца, — добавили в ведомстве.

В полиции напомнили, что, согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ, человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы, денежные средства, обязан вернуть их законному владельцу, а если владелец неизвестен — сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления. Иначе его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU